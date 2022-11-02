فيّاض ونظيره الجزائري يبحثان التعاون في مجال الطاقة

استقبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري “محمد عرقاب” نظيره وزير الطاقة والمياه “وليد فياض” في مقر الوزارة في الجزائر، بحضور سفير لبنان في الجزائر “محمد حسنط وسفير الجزائر في لبنان “عبد الكريم ركايبي”.

وتطرق البحث الى امكانية التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة والمناجم، لا سيما في موضوع المحروقات وانتاج الكهرباء وتسيير المنظومة الكهربائية ، وفي مجال تسويق الغاز والمنتجات البترولية .

واستعرض الجانبان فرص التعاون والاستثمار في مجال المناجم، وتصنيع الإطارات اللبنانية في الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب وفق الاحتياجات .

واتفق الطرفان على تنظيم لقاءات عمل بين فريقي الوزارتين لترجمة ما تم بحثه.