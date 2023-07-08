السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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فيّاض يشارك في المؤتمر الدولي الثالث للمياه والمناخ

منذ 45 دقيقة
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

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شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فيّاض في المؤتمر الدولي الثالث للمياه والمناخ الذي ينعقد في مدينة فاس المغربية برعاية جلالة الملك محمد السادس بعنوان: إدارة الأحواض: سبيل للتأقلم ولبلوغ أهداف التنمية المستدامة حيث كانت له مداخلة في سياق اللقاء الوزاري قدّم فيها شرحًا عن واقع قطاع المياه في لبنان والتحدّيات التي يواجهها والجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل النهضة بهذا القطاع على أسس صحيحة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرّتها الأمم المتّحدة.

والتقى فيّاض على هامش المؤتمر نظيره المغربي وزير التجهيز والماء الدكتور نزار بركة حيث شدّدا على أهميّة جعل المياه سبيلًا للتعاون والتكامل بين الدول العربيّة ودافعًا لنبذ الخلافات ومنطلقًا نحو رحاب التنمية المستدامة والرخاء للشعوب العربية الشقيقة.

ورحّب الوزير المغربي بفيّاض وشكره على مشاركته القيّمة في المؤتمر وأبدى استعداد المغرب لتبادل الخبرات مع لبنان وخصوصاً في مجال السدود وحوكمة الأحواض المائية واستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه ومعالجتها وضخّها حيث يمتلك المغرب خبرات واسعة في هذا المجال.

واتفق الوزيران على بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين في مجال المياه وذلك بعد إعداد فرق العمل للمسودة بما يتناسب مع القوانين الخاصة بالبلدين.

فيّاض شارك في المؤتمر الدولي الثالث للمياه والمناخ في المغرب: لنبذ الخلافات والإنطلاق نحو رحاب التنميةفيّاض شارك في المؤتمر الدولي الثالث للمياه والمناخ في المغرب: لنبذ الخلافات والإنطلاق نحو رحاب التنمية

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