في آخر أيّام تشرين.. خريف لبنان مستقر!

طقس خريفي في لبنان

يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها وتصبح الأجواء باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين ٢١ و٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكّل الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانًا شمال البلاد ابتداءً من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة في المناطق الشمالية.

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
الانقشاع: جيد إجمالا.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%.
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إجمالاً.
حرارة سطح الماء: ٢٧°م.
الضغط الجوي: ١٠١٧ HPA أي ما يعادل: ٧٦٣ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٥٠
ساعة غروب الشمس: ١٧:٥٥.

