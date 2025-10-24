في آخر أيّام تشرين.. خريف لبنان مستقر!

يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها وتصبح الأجواء باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين ٢١ و٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و٢٧ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكّل الضباب على المرتفعات.
السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانًا شمال البلاد ابتداءً من بعد الظهر.
الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة في المناطق الشمالية.
الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال.
الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
الانقشاع: جيد إجمالا.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%.
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إجمالاً.
حرارة سطح الماء: ٢٧°م.
الضغط الجوي: ١٠١٧ HPA أي ما يعادل: ٧٦٣ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٥٠
ساعة غروب الشمس: ١٧:٥٥.