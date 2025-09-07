في أحد فنادق جبل لبنان… شبكة دعارة وأسلحة

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

في إطار متابعتها لأوضاع الأجانب المخالفين وملاحقة شبكات الدعارة على جميع الأراضي اللبنانية،

قامت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 6/9/2025 بمداهمة أحد الفنادق في منطقة جبل لبنان، حيث تم توقيف أحد عشر شخصاً، بينهم سبعة من جنسيات كونغولية وكينية وبنغلادشية وفيليبينية، وأربعة لبنانيين هم أصحاب الفندق ومدير الاستقبال وعنصر الأمن (ر.ن – س.ن – ج.أ – و.أ)، وذلك بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامَي الإقامة والعمل، وقد ضُبطت خلال العملية أسلحة.

وقد تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وخُتم الفندق بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء المختص.