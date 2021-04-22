في أسبوع... ارتفاع كلفة إفطار أسرة من 5 أفراد 99 ألف ليرة!

ذكر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت الذي يتابع تطور أسعار المواد الغذائية الأساسية في شهر رمضان، أنّ “كلفة إفطار (عادي) لأسرة من 5 أفراد ارتفعت 23.4 في المئة خلال أسبوع، أي زادت كلفة إفطار أسرة من 5 أفراد نحو 99 ألف ليرة في أسبوع واحد، في وقت لم يتغير سعر الصرف”.

تابع المرصد في بيان أنّه “في نظرة إلى تطور أسعار هذه المواد الغذائية التي تكون الإفطار في السنوات الماضية من خلال البيانات المجمعة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، لم يسجل تغيير يذكر في الأسابيع الأربعة في أشهر رمضان الماضية”.

وختم: “كل هذا يطرح تساؤلات جدية حول دور وزارة الاقتصاد والتجارة في مراقبة الأسعار في ظلّ ظروف معيشية صعبة”.