في أول يوم جمعة خلال الإغلاق.. مساجد صيدا التزمت تعميم دار الفتوى

توجه مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان في تصريح، الى ابناء صيدا وجوارها بأن “يأخذوا بالاجراءات والوقاية، ويحافظوا على السلامة، ويتعاونوا مع المؤسسات والجهات المختصة الرسمية والمستشفيات، التي تقوم بدورها حتى نستطيع ان نعبر هذه الازمة الصحية وهذا الوباء، الذي لا ندري متى ينتهي وكيف “.

وأشار الى ان اليوم “استجابت كل مساجدنا الا ما ندر، لتعميم دار الفتوى، فأقفلت ابوابها حفاظا على سلامة رواده والمسلمين، لاننا لا نريد ان نرمي بأنفسنا في التهلكة،اذ تقول القاعدة الشرعية “لا ضرر ولا ضرار ” وقد تشاورنا مع اهل العلم والخبرة والطب والاختصاص ونصحوا بإقفال المساجد منعا للتجمعات”.

وتابع : “هذا القرار هو حتى اشعار اخر، وهذا أمر رغما عنا، وحفاظا على العابدين والساجدين، ويستطيع الانسان ان يؤدي صلاته في بيته . وان شاء الله تتغير الظروف غدا وتعود المساجد الى دورها والى استقبالها لروادها ونشاطاتها “.

وختم المفتي سوسان بالقول ” انتهز هذه المناسبة لأدعو اصحاب وتجار مؤسسات بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية، أن يرحموا الناس من نار الأسعار المتفاوتة بين محل وآخر حتى باتت تثقل كاهل رب العائلة، الذي بالكاد يستطيع تأمين قوت يومه، والجميع يعلم كيف يعاني الناس من انهيار العملة اللبنانية في تأمين معيشتهم وشراء الحاجيات الأساسية وخصوصا الغذاء والدواء “.