في إشارة لحزب الله..مجلس الأمن يناشد أحزاب لبنان الحياد

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دعا مجلس الأمن الدولي كافة الأحزاب اللبنانية، الجمعة، إلى تنفيذ سياسة تبعدها عن أي صراعات خارجية وجعل هذا الأمر “كأولوية مهمة”، في بيان يظهر بوضوح أنه يلمح إلى حزب الله الذي أرسل مقاتليه إلى سوريا.

كما كرر المجلس دعوته إلى تنفيذ قراراته “التي تتطلب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان حتى لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في البلاد” باستثناء سلطة الدولة.

إلى ذلك، رحب البيان الصادر مساء الجمعة بإعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان في الحادي والثلاثين من يناير، ما كسر جمودا سياسيا استمر تسعة أشهر.

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وشجع أعضاء المجلس جميع القادة السياسيين على استغلال زخم تشكيل الحكومة الجديدة “لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه البلاد”، ودعوا الحكومة الجديدة إلى تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة على وجه السرعة.

يذكر أن مهمة تشكيل الحكومة التي قادها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، استغرقت 9 أشهر، بسبب خلافات وتنافس الجماعات والأحزاب السياسية في لبنان على الحصص والحقائب الوزارية.

 

المصدر: الأمم المتحدة – أسوشييتد برس

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