في إطار سعيها لنزع سلاح "حزب الله".. أمريكا تقدم للبنان 230 مليون دولار!

قالت مصادر في واشنطن وبيروت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله.

وقال مصدر لبناني مطلع على القرار إن التمويل يشمل 190 مليون دولار للقوات المسلحة اللبنانية و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي.

وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونجرس أن إطلاق التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية لواشنطن في 30 سبتمبر أيلول. وقال أحد المساعدين والذي طلب عدم الكشف عن هويته في اتصال هاتفي مع صحفيين “بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمر مهم للغاية”.

وجاء هذا التمويل في وقت قلصت فيه إدارة الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري عدد برامج المساعدات الخارجية، معللة ذلك بأن الأولوية لديها في إنفاق أموال دافعي الضرائب هي “أمريكا أولا”.

ويبدو أن إرسال التمويل يعكس أن ترامب يعطي الأولية لمحاولة حل الصراع في غزة والمنطقة.

وأدى الصراع بين إسرائيل ولبنان الذي اندلع قبل عام إلى إنهاك حزب الله ودمار مساحات شاسعة من لبنان.

وطلب الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام من الجيش في الخامس من أغسطس آب وضع خطة لضمان حصر السلاح في جميع أنحاء البلاد بيد قوات الأمن بحلول نهاية العام.

ورفض حزب الله دعوات نزع سلاحه منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل. إلا أن الحزب المدعوم من إيران يتعرض لضغوط من خصومها في لبنان ومن واشنطن للتخلي عن سلاحه.

وقال المصدر اللبناني إن التمويل سيمكن قوات الأمن الداخلي من تحمل مسؤولية الأمن الداخلي في لبنان كي يتسنى للجيش التركيز على مهام حيوية أخرى.