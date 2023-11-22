في احتفال الاستقلال.. البيسري يكشف عن قرب تسلم "داتا" النازحين

أقامت المديرية العامة للأمن العام احتفالاً مركزياً رمزياً في العيد الثمانين للاستقلال في المقر المركزي للمديرية ترأسه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

وبعد أن استعرض ثلة من التشريفات، وضع المدير العام إكليلاً من الزهر على نصب الشهداء ووقف دقيقة صمت مترافقة مع معزوفة الموتى. ثم التقى اللواء البيسري كبار الضباط في قاعة ٢٧ آب حيث افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني ونشيد الأمن العام، وفق بيان صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة.

وتحدث اللواء البيسري إلى الضباط شارحًا التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، متناولًا المسؤوليات الملقاة على الأمن العام في هذا الظرف الدقيق من تاريخ الوطن، وركز على أهمية تحصين المديرية من خلال الانضباط والالتزام بالقوانين والتعليمات، مشددًا على إيلاء المواطن كل الاهتمام وهو الذي يعاني من الوضع الصعب.

البيسري نوه بالجهود المبذولة من أجل استمرار المديرية بأداء مهامها على أكمل وجه لوجستياً وإدارياً وتأمين المتطلبات الأساسية للعسكريين، كل في نطاق مسؤولياته.

وتطرق إلى ملف النازحين السوريين باعتباره ملفاً أساسياً يتصل بحاضر ومستقبل لبنان، كاشفًا عن قرب تسلم داتا النازحين، متمنياً أن يساهم ذلك في إيجاد الحلول لهذا الملف الضاغط على لبنان بالتعاون مع الوزارات والإدارات المعنية.

وختم بتوجيه المعايدة للضباط والعسكريين، مثنياً على جهودهم الاستثنائية في صون الوطن وتحصينه وحماية المواطن.