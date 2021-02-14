الأربعاء 15 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في الأسبوع الأول... إليكم المراكز التي ستتواجد فيها اللقاحات

14 - فبراير - 2021
لقاح كورونا- أرشيفية

لقاح كورونا- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

تسلم لبنان الدفعة الأولى من لقاح “فايزر” مساء السبت على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، آتية من العاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي الأسبوع الأول سيتم توزيع هذه الدفعة من اللقاحات على عدد من المراكز، على ان توزع على المراكز الاخرى بدءا من الاسبوع الثاني. والمراكز التي ستتواجد فيها اللقاحات هي:

– مستشفى رفيق الحريري الجامعي

– اوتيل ديو

– مستشفى رزق

– مستشفى الروم

– مستشفى الجامعة الاميركية

– مستشفى البوار الحكومي

– مستشفى الزهراء

– مستشفى ضهر الباشق الحكومي

– مستشفى بعبدا الحكومي

– مستشفى الرسول

– مستشفى عين وزين

– مستشفى زحلة الحكومي

– مستشفى طرابلس الحكومي

– مستشفى حلبا الحكومي

– مستشفى صيدا الحكومي

– مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي

– مستشفى تبنين الحكومي

– مستشفى المعونات

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيفات في الضاحية بجرائم سرقة سيارات وتعاطي وترويج
    جلسة مجلس النواب
    النواب المستقلون طالبوا رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات بأسرع وقت
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    التحقيق مع رياض سلامة يدخل نفقاً مظلماً بعد طلب القاضي أبو حيدر التنحي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا