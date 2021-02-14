في الأسبوع الأول... إليكم المراكز التي ستتواجد فيها اللقاحات

تسلم لبنان الدفعة الأولى من لقاح “فايزر” مساء السبت على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، آتية من العاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي الأسبوع الأول سيتم توزيع هذه الدفعة من اللقاحات على عدد من المراكز، على ان توزع على المراكز الاخرى بدءا من الاسبوع الثاني. والمراكز التي ستتواجد فيها اللقاحات هي:

– مستشفى رفيق الحريري الجامعي

– اوتيل ديو

– مستشفى رزق

– مستشفى الروم

– مستشفى الجامعة الاميركية

– مستشفى البوار الحكومي

– مستشفى الزهراء

– مستشفى ضهر الباشق الحكومي

– مستشفى بعبدا الحكومي

– مستشفى الرسول

– مستشفى عين وزين

– مستشفى زحلة الحكومي

– مستشفى طرابلس الحكومي

– مستشفى حلبا الحكومي

– مستشفى صيدا الحكومي

– مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي

– مستشفى تبنين الحكومي

– مستشفى المعونات