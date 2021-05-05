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في البوشريّة... سرقا مجوهرات ومبلغاً مالياً لمواطنة بعد ضربها وتكبيلها

5 - مايو - 2021
سرقة مجوهرات

سرقة مجوهرات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 28-4-2021، دخل مجهولان إلى منزل مواطنة في محلة البوشرية وعملا على ضربها وتكبيلها، وسرقا مجوهرات ومبالغ مالية، ثم لاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطَين وتوقيفهما.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي أجرتها، تمكّنت، في خلال أقل من /24/ ساعة، من تحديد هوية المشتبه بهما، وهما:

م. س. (مواليد عام 1985، سوري)
م. ع. (مواليد عام ۱۹۸۱، سوري)

بتاريخ 29-4-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة الأول في محلة الرملة البيضاء على متن سيارة رباعية الدفع نوع “نيسان باثفايندر” لون جردوني، المستخدمة في عملية السرقة، وقد جرى ضبطها.
كذلك ضُبِط قسمٌ من المسروقات (أساور وسلسلة من الذهب، مبلغ مالي وقدره /655/ دولار أميركي وعشرة ريالات قطرية وريال سعودي، جهازان خلويان، ومحفظة نسائية).

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة تنفيذه عملية السرقة بالاشتراك مع الثاني، العمل جارٍ لتوقيفه.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.”

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