الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
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في الذكرى الثالثة على تفجير المرفأ.. هذا ما قاله وزير العدل

منذ دقيقتين
وزير العدل هنري خوري

وزير العدل هنري خوري

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أصدر المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري بيانا اعلن فيه، “في الذكرى الثالثة لجريمة مرفأ بيروت يتقدم وزير العدل من ذوي الضحايا بأحر التعازي ويتوجه إلى جميع المعنيين بضرورة الإسراع في البت بالملفات العالقة التي تعوق عمل المحقق العدلي، كما وبضرورة العمل على استكمال ملء المراكز الشاغرة في رئاسات غرف محاكم التمييز تمكينا للهيئة العامة من القيام بدورها”.

أضاف البيان: “وفي السياق يؤكد وزير العدل انه على يقين وبالرغم من كل الصعوبات التي تعوق مسار الملف بأن القضاء سيصل إلى النهاية المرجوة وسيبيّن الحقائق كافة وفاءً لدماء الشهداء وحمايةً لحقوق المتضررين”.

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