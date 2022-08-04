الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في الذكرى الثانية لتفجير المرفأ... تغريدة لافتة لبخاري

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2022 2:14 مساءً
السفير السعودي وليد بخاري

السفير السعودي وليد بخاري

A A A
طباعة المقال

غرد السفير السعودي وليد بخاري على “تويتر” في ذكرى انفجار 4 آب، وكتب: “كثيرونَ يؤمِنونَ بِالحقيقةِ وقليلونَ ينطِقون بها”.

ويحيي لبنان الذكرى الثانية للانفجار التاريخي الذي ضرب مرفأ بيروت ومحيطه، ولا تزال صوامع الحبوب واقفة كتمثال آيل للسقوط نتيجة تصدعات وحرائق تدمر أجزاء منها منذ أيام، وهي التي استوحى لبنانيون منها رمزا لمأساة تجذرت في ذاكرتهم.

ويقف ذوو ضحايا الانفجار عاجزين عن بلوغ العدالة لما يصفونها بـ”جريمة العصر”، ويحمّلون السلطات الرسمية مسؤولية عرقلة التحقيقات.

أضرار مادية هائلة طالت في حينه المرفأ وأجزاء واسعة من بيروت، التي ما زالت تئن تحت وطأة الانفجار، وأزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين ونصف.

    المزيد من أخبار لبنان

    المياه
    مياه لبنان الجنوبي: خفِّضوا استهلاككم!
    وزير الأشغال علي حمية
    حميّة: الباخرة "لوديسيا" خارج المياه الإقليمية اللبنانية
    الليطاني
    مصلحة الليطاني: تحويل كامل تصريف عين الزرقاء إلى مجرى الليطاني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!