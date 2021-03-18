في الكورة.. "كرم" ومنسقية القوات يطلقون مبادرة لتأمين اللقاحات للأهالي

أعلن امين سر تكتل “الجمهورية القوية” فادي كرم في مؤتمر صحافي عن مبادرة يقوم بها ومنسقية “القوات اللبنانية” في الكورة لتأمين اللقاحات لتطعيم أهالي المنطقة ضد فيروس كورونا، عقده في مكتبه في كفرصارون، بحضور منسّق “القوات” في الكورة الأستاذ رشاد نقولا، مسؤول مصلحة الأطباء في المنسقية الدكتور جورج البستاني وممثلة “جمعية الارز الطبية” الآنسة ديانا السلفاني.

كرم: أكد كرم انه من البديهي ان تتحمّل “القوات اللبنانية” المسؤولية أمام المجتمع من خلال مواكبة خطة وزارة الصحّة لتلقيح الشعب اللبناني بأكمله، وإتمام ذلك بأسرع وقت ممكن، وذلك إيماناً بأنّ دورها هو الوقوف دائماً إلى جانب شعبها وأهلها، ونظراً لتفاقم الظروف الصحّية جرّاء استمرار تفشّي فيروس كورونا، ما افقدنا الكثير من الأحبّاء والأهل، ونظراً للتّأخّر في مراحل خطة التلقيح الوطنية المُعتمدة من قبل لجنة التلقيح الوطنية، والتأثير السلبي الناتج عن ذلك على الوضع المعيشي والاقتصادي.

وتابع: “قمت بالاتصال بعدد من المواطنين الكورانييّن المُقيمين في لبنان وفي الانتشار لإرسال التّبرّعات الضرورية من أجل المباشرة بالمشروع من خلال إستيراد الأدوية من الشركات الخاصة، المسجّلين قانونياً في وزارة الصحّة العامة، بُغية شراء ما توفّر من لقاحات مُرخّصة من قبل الوزارة، لتطعيم أكبر عدد ممكن من أهالينا في الكورة، عند توافرها.”

وشرح كيفية تسليم اللقاحات، قائلا: “سيتمّ تسليم اللقاحات ضمن الالية الصحيحة الى المراكز المُعتمدة من قبل الخطة الرسمية، في منطقة الكورة، والمركزين هما، مستشفى الكورة، ومستشفى هيكل، كما ستُعتمد في عملية التسليم كافة الشروط القانونية المطلوبة من قبل الوزارة.”

وكشف انه أجرى اتصالا، بمستشار وزير الصحّة حمد حسن، الدكتور محمد حيدر، من اجل ذلك، الذي أكد له عدم ممانعة الوزارة لهذه المبادرة، وزوّدهم بالمعلومات كافة للخطوات الضرورية التي يجب احترامها.

وأعلن كرم أنّ تلقيح المواطنين الكورانيين الراغبين سيتمّ من دون مقابل أو تكاليف، وستستهدف المُبادرة الفئة العمرية من ٧٤ سنة وحتى ٥٥ سنة، أي من مواليد سنة ١٩٤٧ الى مواليد سنة ١٩٦٦، وذلك بعد التنسيق بين الفريق الطبّي لجمعية الأرز الطبّية في الكورة وإدارتيّ مستشفى الكورة ومستشفى هيكل.

وتمّنى على كلّ من يرغب نيل اللقاح الاتصال بمركز جمعية الارز الطبّية على الأرقام المعلن عنها، من اجل تعبئة الإستمارات الخاصة لذلك، والتوقيع عليها، وذلك بعد التسجيل الاجباري على المنصّة الخاصة بالوزارة covax حيث سيتم اصدار الشهادات الرسمية عن وزارة الصحّة العامة، بعد التأكد من إجراء اللقاح .

كرم ناشد كلّ من يرغب بالمساهمة بهذا العمل التواصل معهم، مضيفا: “الهدف من المبادرة حماية جميع أهالي الكورة، علّنا بتعاوُننا نُسرّع الخطوات ونُخفّف المعاناة والآلام والخسارات الكبيرة التي تقع على كاهل العائلات الكورانية كافة.”

نقولا: وتحدث نقولا عن آلية التسجيل، شارحا انه تم اعتماد مركز جمعية الأرز الطبيّة الجديد في مبنى منسقيّة “القوات” في كفرحزير، حيث وضع خطّ ساخن للمواطنين 630855 – 81 ، لإلزامية أخذ المواعيد قبل التّوجه إلى المركز لتعبئة الإستمارة وذلك تجنُّباً للإكتظاظ.

وتابع: “تم تجنيد فريق عمل من أجل تسجيل الطلبات من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً وذلك ابتداءاً من نهار الإثنين المقبل في 22 آذار 2021 وحتى 5 نيسان 2021، خمسة أيّام في الأسبوع باستثناء يومَيْ السبت والأحد. لمَن يرغب بالتسجيل، يُمكنه الإستحصال على الإستمارة المُخصّصة عِبرَ صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الرسمية للقوات اللبنانية كما لمنسقية الكورة، وللنائب السابق أمين سرّ تكتل الجمهورية القوية الدكتور فادي كرم”.

وتمنى من جميع الراغبين بالتسجيل الحضور شخصيّاً الى مركز جمعية الارز الطبّية مع صورة عن الهوية مُرفقة مع الإستمارة المُوقّعة، كما وصورة عن الإستمارة التي تمّ تعبِئتها على منصّة الوزارة covax، ليتم الإتصال لاحقاً بكلّ طالب لَقاح لِتحديد موعد في أحد المركزين المُخصّصين للقاحات من قبل وزارة الصحة في منطقة الكورة اي مستشفى الكورة أومستشفى ألبير هيكل.

البستاني: وشدد البستاني على ان اللجنة الطبية المشرفة على المبادرة ستعتمد كافّة المعايير وشروط السلامة الصحيّة المطلوبة من قبل وزارة الصحة، ومُنظّمة الصحة العالمية، واللجنة الوطنية للقاحات، ولذلك وضعت إستمارة، أمام جميع الراغبين بِنيل اللقاح، تستوفي الشروط الموضوعة من قِبل الهيئات الرسمية التي ذكرت سابقا.

وتمنى من جميع الراغبين التّعاون من خلال تعبئة الإستمارة بالمعلومات الصحيحة حِفاظاً على مصلحته وصحّته ولِضمان حسن سير العملية بسرعة وفعالية، والتي تتضمن معلومات شخصية والحالات المُستثناة طبيّاً.