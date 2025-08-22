في المنية… قتل شقيقته خنقاً وأبلغ والده قبل تنفيذ الجريمة!

أشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، إلى أنّه بتاريخ 9-8-2025، عُثِرَ على المواطنة (ر. ف. من مواليد عام 1994) جثّة هامدة داخل منزل ذويها في بلدة بحنين – المنية، وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي الخبر على أنها أقدمت على الإنتحار بواسطة قطعة من القماش وجِدت بجانبها.

بنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشّرعي على الجثّة، تبيّن وجود آثار خدوش على جسدها وعلامات حول عنقها مِمّا أكّد أنّ سبب الوفاة نتيجة الخنق.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، اشتبهت الشّعبة بشقيق الضّحيّة، المدعو: م. ف. (من مواليد عام 1995، لبناني)، وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء.

بالتّاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المنية.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على قتل شقيقته خنقًا، وأنّه أعلم والده (ي. ف. من مواليد عام 1971) قبل أن ينفّذ جريمته، فقال له الأخير بأن يتصرف حيال الموضوع. وأوقفت دوريّة من الشّعبة الوالد الذي اعترف بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع القضاء المختص، بناءً على إشارته”.