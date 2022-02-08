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في النبطية... محاولة سرقة لمحطة محروقات

8 - فبراير - 2022
سرقة

سرقة

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أحبط اصحاب “محطة غبريس” للمحروقات في منطقة كفرجوز قرب آبار فخر الدين، محاولة سرقة كبيرة في المحطة ليلا، تخللها اطلاق نار واعتقال احد السارقين.

وفي التفاصيل، عمد مجهولون بعيد منتصف الليلة الماضية الى كسر ابواب المحطة وخلعها وتحطيم الزجاج فيها، ثم دخلوا الى غرفها وسرقوا عددا من قناني الغاز والزيوت، ولدى محاولتهم فتح خزنة المحطة، تنبه ابناء صاحبها القاطنون في الطابق العلوي من المبنى لحركة مريبة، فاطلقوا النار باتجاه اللصوص وتمكنوا من توقيف احدهم وهو فلسطيني، في حين تمكن باقي افراد العصابة من الفرار، وتم تسليمه الى الاجهزة الامنية المختصة، وحضرت الى المحطة دورية من مخفر درك النبطية وفتحت تحقيقا بالحادث.

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