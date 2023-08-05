في الهرمل.. مُداهمات وتوقيف مطلوبين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 5/8/ 2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة المرح ـ الهرمل منازل مطلوبين لإقدامهم على الإتجار بالمخدّرات، وأوقفت المواطنين (ع.ح.ع.) و(ع.م.ع.) و(ع.ع.)، وضبطت داخل المنازل كمية من المخدرات وأسلحة حربية وذخائر ومعدات لتصنيع المخدرات وعملة مزوّرة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

دهم منازل مطلوبين وتوقيفهم لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات في منطقة المرح – الهرمل#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/46sNPrSM60 pic.twitter.com/fyr1Jka0zQ — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 5, 2023

كما نفت قيادة الجيش عبر حسابها على “X”: “تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة. يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات”.

تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات pic.twitter.com/TeCZQ5it2W — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 5, 2023