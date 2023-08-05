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في الهرمل.. مُداهمات وتوقيف مطلوبين

منذ 4 دقائق
وحدات من الجيش اللبناني

وحدات من الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 5/8/ 2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة المرح ـ الهرمل منازل مطلوبين لإقدامهم على الإتجار بالمخدّرات، وأوقفت المواطنين (ع.ح.ع.) و(ع.م.ع.) و(ع.ع.)، وضبطت داخل المنازل كمية من المخدرات وأسلحة حربية وذخائر ومعدات لتصنيع المخدرات وعملة مزوّرة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

كما نفت قيادة الجيش عبر حسابها على “X”: “تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة. يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم. كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات”.

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