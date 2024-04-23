في اليوم الأول للزيارة.. لقاءات للواء عثمان في الولايات المتحدة الأميركيّة

كتبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على منصة “إكس”:

“في إطار الزيارة التي يقوم بها المدير العام لقوى الأمن الداخلي للولايات المتّحدة الأميركيّة بهدف البحث في سبل تقديم المساعدة للمديريّة العامّة لتعزيز قدرتها على تنفيذ المهام المنوطة بها، التقى اللواء عثمان في اليوم الأوّل للزيارة الواقع في 22/04/2024 نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون INL تود روبنسون Todd Robinson، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى هنري ووستر Henry Wooster.”

لقاءات اليوم الأوّل للّواء عثمان في زيارته الولايات المتّحدة الأميركيّة.#قوى_الامن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) April 23, 2024