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في اليوم الأول للزيارة.. لقاءات للواء عثمان في الولايات المتحدة الأميركيّة

منذ 8 ثواني
اللواء عماد عثمان

اللواء عماد عثمان

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كتبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على منصة “إكس”:

“في إطار الزيارة التي يقوم بها المدير العام لقوى الأمن الداخلي للولايات المتّحدة الأميركيّة بهدف البحث في سبل تقديم المساعدة للمديريّة العامّة لتعزيز قدرتها على تنفيذ المهام المنوطة بها، التقى اللواء عثمان في اليوم الأوّل للزيارة الواقع في 22/04/2024 نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون INL تود روبنسون Todd Robinson، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى هنري ووستر Henry Wooster.”

 

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