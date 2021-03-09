في اليوم الثامن من الإحتجاجات الشعبية ... إليكم الطرقات المقطوعة

لليوم الثامن على التوالي، عمد مواطنون في عدد من المناطق اللبنانية لقطع الطرقات غحتجاحا على الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، وهذه هي الطرقات التي لا تزال مقطوعة:

البقاع:

– ساحة شتورا

– تعلبايا

– بر الياس باتجاه دير زنون

-مفرق قب الياس

قطع السير عند مستديرة زحلة باتجاه بعلبك

جديتا العالي

مفرق تربل

عاليه:

قطع السير على طريق عام ضهور العبادية بالاتجاهين

قطع السير محلة قصر اسمهان عاليه

الشوف:

قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين

قطع طريق الجية بالاتجاهين

الشمال:

البالما

– البداوي / أكومي

-جسر عابا

– كوسبا

قطع طريق ضهر العين – الكورة بالحجارة من قبل بعض المحتجين

قطع السير في جبيل على المسلكين الشرقي والغربي

بيروت:

قطع تقاطع المدينة الرياضية ـ سليم سلام بالحاويات المشتعلة

قطع السير عند تقاطع جامع الامين وسط بيروت

المتن:

قطع السير على اوتوستراد الدورة باتجاه نهر الموت

قطع السير على اوتوستراد الدورة بالاتجاهين