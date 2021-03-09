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في اليوم الثامن من الإحتجاجات الشعبية ... إليكم الطرقات المقطوعة

9 - مارس - 2021

احتجاجات في لبنان - أرشيفية

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لليوم الثامن على التوالي، عمد مواطنون في عدد من المناطق اللبنانية لقطع الطرقات غحتجاحا على الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، وهذه هي الطرقات التي لا تزال مقطوعة:

البقاع:

– ساحة شتورا

– تعلبايا

– بر الياس باتجاه دير زنون

-مفرق قب الياس

قطع السير عند مستديرة زحلة باتجاه بعلبك

جديتا العالي

مفرق تربل

عاليه:

قطع السير على طريق عام ضهور العبادية بالاتجاهين

قطع السير محلة قصر اسمهان عاليه

الشوف:

قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين

قطع طريق الجية بالاتجاهين

الشمال:

البالما

– البداوي / أكومي

-جسر عابا

– كوسبا

قطع طريق ضهر العين – الكورة بالحجارة من قبل بعض المحتجين

قطع السير في جبيل على المسلكين الشرقي والغربي

بيروت:

قطع تقاطع المدينة الرياضية ـ سليم سلام بالحاويات المشتعلة

قطع السير عند تقاطع جامع الامين وسط بيروت

المتن:

قطع السير على اوتوستراد الدورة باتجاه نهر الموت

قطع السير على اوتوستراد الدورة بالاتجاهين

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