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في بلدة اليمونة الجيش يفكك أحد أضخم معامل المخدرات

14 - يوليو - 2025
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه بتاريخ 13 / 7 / 2025، وبعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول معمل رئيسي لحبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة – بعلبك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم للمعمل، وتبين أنه أحد أضخم المعامل التي ضُبطت حتى تاريخه.

وأفادت في بيان، بأن عناصر الجيش عملوا على تفكيك المعدات والآلات المستخدَمة في المعمل، ويبلغ وزنها نحو ١٠ أطنان، وعمدوا إلى تدمير قسم منها، بالإضافة إلى ضبط كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال والمواد المخدرة المختلفة. كما استقدم الجيش جرافة، فقامت بردم نفق يبلغ طوله نحو ٣٠٠ متر، كان يُستخدم للدخول إلى المعمل والخروج منه وتخزين جزء من معداته.

وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

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