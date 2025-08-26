الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

في جونية.. أمن الدولة توقف عصابة لبيع الذهب المزوّر!

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2025 9:49 صباحًا
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“بتاريخ 2025/8/20، وبناءً على معلومات توافرت لدى مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان حول وجود عصابة لبيع الذهب المزور، تم توقيف كل من اللبنانيين (س.ج.) و(م.ص.) و(ع.ي.)، والسوري (ه.ع.)، في محيط الملعب البلدي فؤاد شهاب في جونية، بجرم بيع ذهب مزوّر بطرق احتيالية على المواطنين.

وقد ضبط بحوزتهم عدد من الأونصات المزورة، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة وهواتف خليوية.

أُجري المقتضى القانوني في حقهم بناءً لإشارة القضاء المختص”

