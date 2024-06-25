في حال الحرب الشاملة مع حزب الله.. إسرائيل تسعى لخدمات ستارلينك للإنترنت

ذكر تقرير صحافي، اليوم الثلاثاء، أن “إسرائيل تسعى للحصول على خدمات ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية لاستخدامها في حال نشوب حرب شاملة محتملة مع حزب الله”.

وشركة “ستارلينك” تابعة لـ”سبيس إكس” المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وربما تتطلع إسرائيل للاستفادة من خدماتها للحفاظ على الاتصال بالإنترنت الذي قد يتوقف مع انقطاع الكهرباء في إسرائيل إذا اندلعت الحرب.

وقالت صحيفة “كالكاليست” المالية اليومية: “إن وزارتي المالية والاتصالات تسعيان إلى استخدام 5000 قمر صناعي منخفض المدار من ستارلينك لضمان تدفق مستقر للبيانات والمعلومات للسلطات الحكومية في أثناء حالات الطوارئ”.

ولم ترد الوزارتان بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

وكان شلومي قرعي، وزير الاتصالات، قد منح الإذن شركة “ستارلينك” في شباط بالعمل في إسرائيل وقطاع غزة.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود منذ شهور. فيما قال الحزب أنه “لن يوقف هجماته إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة”.

وربما تؤدي الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله إلى هجمات صاروخية على شبكة الكهرباء الإسرائيلية وغيرها من مرافق البنية التحتية.