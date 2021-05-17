في حال رُفع الدعم.. هل تعلم كم ستبلغ صفيحة البنزين؟!

مع استمرار الأزمتين السياسية والاقتصادية في لبنان، يبرز دائماً الخاسر الأكبر من تبعات هذه الأزمات، وهو في كل الحالات المواطن اللبناني، الذي يستفيق كل يوم على سعر دولار السوق السوداء وسعر تنكة البنزين، ومؤشرات رفع الدعم، فيما الطبقة السياسية الحاكمة، في صراعاتها على تقاسم حصة هنا أو وزارة هناك.

ومع ازدياد الحديث مؤخراً عن رفع الدعم بشكل كبير عن المحروقات، ومشهد طوابير السيارات أمام محطات البنزين، تشرت “الدولية للمعلومات” تحقيقاً تحت عنوان: “في حال رفع الدعم وثبات الأسعار عالمياً واستقرار الدولار على 13,000 ليرة صفيحة البنزين بـ 150 ألف ليرة”.

وجاء فيه:

يشكل الحديث عن البنزين ومستوى الأسعار الذي سيبلغه سعر صفيحة البنزين في حال رفع الدعم كليّاً أو جزئياً مصدر قلق وهمّ لدى الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. ففي غياب النقل العام المشترك تصبح السيارة الخاصة حاجة وضرورة للتنقل وليست كمالية.

بالتأكيد إن رفع الدعم كلياً أو جزئيا سوف يؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر صفيحة البنزين التي، وقبل رفع الدعم، ارتفع سعرها. فكم يستورد لبنان من البنزين سنوياً، ماذا كانت الأسعار قبل سنة واليوم وما هو السعر المتوقع في حال رفع الدعم كلياً ؟

استيراد البنزين

يستورد لبنان عبر شركات خاصة حاجته من البنزين عيار 98 و95 أوكتان، وقد انخفضت الكميات المستوردة والأسعار في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 نتيجة حالات الإقفال التي يشهدها لبنان وأيضاً تراجع الأسعار عالمياً.

وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي تراجع الاستهلاك من 119 مليون صفيحة إلى 103.4 مليون صفيحة، أي بتراجع 15.6 مليون صفيحة ونسبة 13.1%. أما من حيث القيمة ونتيجة تراجع الأسعار عالمياً فقد تراجعت من 1,331 مليون دولار إلى 827 مليون دولار أي تراجع بـ 504 مليون ونسبته 37.8%.

تطور الأسعار

من خلال الجدول التالي نتبين:

عند انخفاض سعر البنزين عالميا كما حصل في أشهر آذار ونيسان وأيار 2020 عمدت الحكومة إلى زيادة رسم الجمارك ورسم الاستهلاك الداخلي فارتفع من 5,060 ليرة على كل صفيحة إلى 12,630 ليرة، وعند عودة الأسعار العالمية إلى الارتفاع تم تخفيض الرسوم

بالرغم من استمرار الدعم فقد ارتفع سعر صفيحة البنزين من أيار 2020 وحتى أيار 2021 من 23,500 ليرة إلى 39,700 ليرة أي بزيادة 16200 ليرة، ومرد هذا الارتفاع هو ارتفاع في قيمة نسبة ال 10 % غير المدعومة من 4000 ليرة الى 10800 ليرة والى ارتفاع السعر عالمياً من 5,180 ليرة إلى 16,070 ليرة

في حال رفع الدعم وثبات الأسعار عالمياً واستقرار سعر صرف الدولار على 13,000 ليرة فإن سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى نحو 151 ألف ليرة.