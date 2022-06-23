في حزيران... هل تعود الأمطار؟

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منذ ساعة واحدة
تُعرف الأمم المتحدة تغيّر المناخ بالتحولات الطويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس

تُعرف الأمم المتحدة تغيّر المناخ بالتحولات الطويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس

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يؤثر على لبنان طقس صيفي اعتيادي، ويستمر حتى يوم غد الجمعة يترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

أما يوم السبت، فستتمركز كتل هوائية رطبة فوق البحر الاسود وتركيا وتؤدي الى أجواء غير مستقرة مع احتمال تساقط امطار رعدية نهاراً، تترافق مع رياح نشطة تنحسر ليلاً.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٦ و ٣٣ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٦ درجات
– الجو : مشمس مع تشكل سحب على بعض المناطق الساحلية وضباب محلي على المرتفعات القريبة منها
– الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa
– الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً
– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس مستقر ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلا 17 و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

السبت: طقس غير مستقر نسبياً وغائم اجمالا مع احتمال امطار رعدية خلال النهار على ان تنحسر الامطار مساءً والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٢ و ٢٨ درجة ساحلا ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية نشطة سرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.

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