في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية

12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية

شن الطيران الاسرائيلي مساء اليوم غارة استهدفت مبنى في منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية .

كما شن سلسلة غارات على علي الطاهر.

وفيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عملية اغـتيال نوعية في النبطية، افيد عن دمار هائل في المبنى المستهدف جراء الغارة.

ولاحقا، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية تسببت بوقوع 12 جريحاً بينهم أطفال ونساء في حصيلة نهائية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن “قصف مقرً لحزب الله في منطقة النبطية”، باعتبار “المقر يُشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وقال الجيش الاسرئيلي: “يواصل حزب الله الإرهابي محاولاته لإعادة تأهيل بنيته التحتية الإرهابية في لبنان، مُعرّضًا المدنيين اللبنانيين للخطر ومستخدمًا إياهم دروعًا بشرية”.

واضاف: “سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل”.

وتزامنا، افيد بان مسيّرة إسرائيلية شنت غارةً على بلدة ياطر.

وسبق ذلك، تحليق مكثف للطيران الحربي في اجواء الجنوب وعلى علو منخفض.

كما شهدت اجواء منطقة النبطية وقرى الجوار تحليقا مكثفا للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض.

وعصر اليوم، استهدف الطيران المسير الاسرائيلي، سيارة بصاروخين عند مدخل ياطر الغربي – منطقة طيرهرما، ما ادى الى مقتل مواطن.