الأربعاء 17 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في ذكرى الفراغ.. الرئاسة "منسية" أمام صعود مخيف لـ "شبح الحرب"

منذ دقيقة واحدة
الفراغ الرئاسي

الفراغ الرئاسي

A A A
طباعة المقال

اليوم الموافق الأول من تشرين الثاني، يصادف موعد ذكرى سنة كاملة على بدء الشغور في رئاسة الجمهورية وسط أجواء وتطورات وظروف تشد بلبنان إلى الأسوأ مما مر به طوال سنة الفراغ الرئاسي هذه، كما كتبت “النهار”.

عشية هذا اليوم، بدت الأزمة الرئاسية برمتها كأنها منسية، ولا تعوضها تصريحات قليلة ومتفرقة لا تقدم ولا تؤخر في تبديل الصورة القاتمة الموغلة في الغموض حيال أزمة تمادت إلى حدود أن صارت في مرتبة هامشية الآن أمام صعود مخيف لأولويات مواجهة شبح الحرب الذي يقض مضاجع اللبنانيين.

لم تشهد “مؤسسات” الدولة والسلطة ولا مؤسسات السياسة أي محطة توقف أمام مرور سنة على لبنان بلا رئيس، ولبنان بلا نظام دستوري سوي بالحد الأدنى، ولبنان بلا ناظم ولا ضابط ولا مايسترو، فيما البلد يتخبط في أخطر وأسوأ ما عرفه من أزمات تكاد تتسبب بانحلال شمولي في كل قطاعاته.

مرت وتمر ذكرى سنة على الفراغ الرئاسي وسط اشتداد غير مسبوق في الانسداد والانفصال والانقسام السياسي العمودي بما ينذر بأن تكون سنة الفراغ لم تكف، وبأن العداد العبثي للأزمة الذي لم توقفه كل الجهود والوساطات الداخلية والخارجية، أيًا كانت، لوضع حد للفراغ المتمادي، ماض في استهلاك مزيد من أعمار اللبنانيين والتسبب بمزيد من المأسي لهم، هذا في حال افتراض الاحتمال “الإيجابي” بأن يمر كابوس الخوف من الحرب بسلام ، فكيف لو..؟

لذلك، وأمام الخواء السياسي المخزي الذي استقبلت فيه الذكرى السنوية “الأولى” للفراغ الرئاسي، ومع غياب أي ردات فعل داخلية أو خارجية يعتد بها بما يعكس تهميشًا مقلقًا للغاية للأزمة الرئاسية سيرتد حتمًا بمزيد من العقم الطالع، بدا المشهد ساخرًا جدًا وسط انغماس الوسط النيابي والسياسي “بمراجعة” خطة الطوارئ الحكومية تحسبًا لوقوع حرب ولو أن هذه الخطة مطلوبة بإلحاح شديد.

ولكن الكثير من ملامح الهروب من مواجهة ما يطلب اللبنانيون أن يعرفوه عن مستقبل معالجة الأزمة الرئاسية كما عن سبل ضمان عدم توريط أو تورط أو استدراج لبنان إلى حرب، ارتسم على مشهد الذكرى السنوية للشغور الرئاسي.

    المصدر :
  • النهار

المزيد من أخبار لبنان

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية
بالفيديو.. جيش الاحتلال يُعلن إسقاط صاروخ "أرض – جو" من لبنان
مجلس الوزراء
الحكومة تبحث تمويل "خطة الطوارئ".. وتحرّكات لمنع استجرار لبنان إلى الحرب
مدفعية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان
لبنان يطالب أميركا بـ "ضمانات" للجم العدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة

من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب
البروفيسور كميل حبيب
بعد "الجرائم الصهيونية".. بروفيسور في الجامعة اللبنانيّة يعتذر من طلابه