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في ذكرى كارثة المرفأ.. بيان أمريكي فرنسي يدعو للإسراع في التحقيق

4 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2021 6:23 مساءً
انفجار بيروت

انفجار بيروت

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أكد وزيرا خارجية فرنسا جان إيف لو دريان والولايات المتحدة الأميركية أنطوني بلنكن في بيان مشترك لمناسبة مرور ستة أشهر على انفجار 4 آب في مرفأ بيروت، ان فرنسا والولايات المتحدة مستمران بدعمهما الكامل الذي لا لبس فيه للشعب اللبناني”.

وتابع: “وسيواصلان، كما فعلا منذ الانفجار، بما في ذلك مع الأمم المتحدة وشركائنا والمجتمع المدني اللبناني في مؤتمري الدعم في 9 آب و 2 كانون الاول الماضي، تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني في مجالات الصحة، التعليم والإسكان والدعم الغذائي.”

وأضاف: “فيما تنتظر فرنسا والولايات المتحدة نتائج سريعة في التحقيق في أسباب الانفجار، ترى وجوب سير العدالة في لبنان بشفافية بعيدًا عن أي تدخل سياسي.”

وختم: “تؤكد الذكرى النصف سنوية لهذا الحدث المأساوي على الحاجة الملحة والحيوية لأصحاب المصلحة اللبنانيين للعمل بشكل نهائي على الالتزامات التي تعهدوا بها لتشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة وتمهيد الطريق لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وفقًا تطلعات اللبنانيين.”

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