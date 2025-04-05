في زغرتا.. تدابير سير صارمة غداً

أعلنت بلدية زغرتا – اهدن، في بيان، أنها ⁠طلبت من المواطنين القاطنين على جانبي الشارع الرئيسي من مستديرة قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية حتى مفرق مستشفى سيدة زغرتا الجامعي عدم ركن سياراتهم يوم الاحد المقبل ٥ نيسان ٢٠٢٥ من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة لنجاح فعاليات ZGHARTA CROSS- COUNTRY 2025.

⁠ولفتت الى أنه يمكن للمشاركين ركن سياراتهم في حديقة الرئيس فرنجية طريق السور – كفرحاتا قرب مركز مشروع أجيال أو الطريق المؤدية من مطعم EDENBERG الى بلدة أصنون أو مستشفى سيدة زغرتا.

⁠وختمت البلدية بيانها: “ثلاث ساعات من دون سيارات بتعاونكم نضمن نجاح هذا النشاط وكل نشاط”.