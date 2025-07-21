الأثنين 26 محرم 1447 ﻫ - 21 يوليو 2025 |
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في زيارة باراك تشدد أميركي على المهل… وبري يطرح هدنة مشروطة

منذ 9 دقائق
الموفد الأميركي توم باراك

الموفد الأميركي توم باراك

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أفادت معلومات “الجديد” أن الموفد الأميركي توم باراك عاد وأكد أن المطلوب من لبنان تقديم آلية تنفيذية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في تشرين، مع الالتزام بالمهل الزمنية المحددة في الورقة الأميركية.

وأشارت المعلومات إلى أن باراك تسلّم الرد اللبناني الرسمي، ويحتاج إلى وقت لدراسته تفصيلياً والتدقيق في أجوبة لبنان على الأسئلة التي طرحتها الإدارة الأميركية، تمهيدًا لإحالتها إلى وزارة الخارجية الأميركية التي ستتولى تحليلها.

وفي المقابل، سيطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب الرد اللبناني، مبادرة تقضي بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق نار شامل لمدة 15 يوماً، وعدم تنفيذ أي خروقات أو اغتيالات، مقابل مبادرة من “حزب الله” للقيام بالخطوة الأولى.

غير أن باراك استبق هذا الطرح الذي كان قد سُرّب في الإعلام، مشدداً على أنه لا يملك ضمانات من إسرائيل ولا يمكن إلزامها بوقف تام لإطلاق النار.

ولفتت مصادر متابعة أن باراك بدا أكثر تشددًا خلال هذه الزيارة مقارنة بالمرات السابقة، مركّزًا على ضرورة التزام لبنان بكامل ما ورد في الورقة الأميركية، لا سيما المهل الزمنية.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر “الاشتراكي” أن باراك شكر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور جنبلاط على مواقفه الأخيرة تجاه الأحداث في السويداء، واصفاً إياها بـ”العاقلة والعقلانية”

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