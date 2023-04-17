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في صور.. أحد السارقين في قبضة الأمن

منذ 51 دقيقة
توقيف أحد السارقين في مدينة صور

توقيف أحد السارقين في مدينة صور

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ الآتي:

‎في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة المنازل بواسطة الكسر والخلع في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت الشعبة دورياتها في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات لرصد المتورّطين بها وتوقيفهم.

وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية أحدهم، ويدعى:

‎ح. ع. (مواليد عام 1971، لبناني)

‎بتاريخ 3/4/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صور.

‎بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ حوالى /5/ عمليات سرقة منازل بواسطة الكسر والخلع في بيروت، وصور، والنبطيّة. كذلك صرّح بأنّ قيمة المسروقات التي قام بسرقتها من داخل المنازل بلغت تقريبًا /60,000/ دولار أميركي.

‎أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

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