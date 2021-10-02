في صيدا.. احتجاجات شعبية رافضة لتسعير اشتراكات المولدات بالدولار

نفذ أهالي حي البستان الكبير في صيدا اعتصاما في ساحة الحي “احتجاجا على تسعير اشتراكات المولد الذي يغذي الحي بالدولار الاميركي واشتراطه على الأهالي دفع مئة دولار أميركي لتركيب عداد”، معتبرين أن “هكذا قرار هو ابتزاز بمعيشة الناس واستغلال لأوجاعهم، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وكانت كلمة للشيخ عبد الله البقري باسم المعتصمين، وصف فيها أصحاب المولدات ب”مافيا المولدات الذين يمعنون بمراكمة الارباح بالرغم من هذه الضائقة الصعبة التي نعيشها”، داعيا إياهم الى “الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة”، مستغربا “اشتراط تركيب عداد مقابل مئة دولار اميركي”.

ولفت البقري الى أنه “تواصل مع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بهذا الموضوع من أجل ضبط أصحاب المولدات والزامهم تسعيرة وزارة الطاقة، وأن الأخير وعده أن نهار الاثنين سيكون للبلدية إجراء بهذا الموضوع وستلزم أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية”.

ولفت البقري الى “اننا كأهالي حي بستان الكبير لن نبقى مكتوفي الايدي ازاء هذا الجشع ولدينا بدائل، ولن نكون تحت رحمة شخص يحتكر الضوء والمولد”.

وختم: “لا لاحتكار النور فهذا حق للناس”.

تجدر الاشارة الى أن هذا التحرك ليس الاول لاهالي حي البستان الكبير، حيث فور تبلغهم باعتزام صاحب المولد التسعير بالدولار الاميركي بدأوا اجتماعات وتحركات للمطالبة بالرجوع عن هذا القرار.