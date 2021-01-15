في صيدا.. محاضر ضبط بحق أفراد ومؤسسات لخرقهم "التعبئة"

تواصل قوى الأمن الداخلي في الجنوب تنفيذ التدابير الأمنية الاستثنائية المواكبة والمشرفة على تطبيق الاقفال العام وحظر التجول الذي يمتد لعشرة ايام بناء على مقررات المجلس الأعلى للدفاع .

وفي مدينة صيدا وضواحيها ولليوم الثاني على التوالي نفذت عناصر قوى الأمن الداخلي حواجز ثابتة ومتنقلة وسيرت دوريات سيارة لرصد مدى التزام المواطنين بالاجراءات المتخذة وتسطير محاضر بحق المخالفين منهم .

وكانت حصيلة التدابير التي اتخذت في اليوم الأول للإقفال وحظر التجول اسفرت عن تسطير 123 محضر مخالفة في المدينة ومنطقتها تراوحت بين عدم التزام بالاقفال او شروط الفتح للمحال المستثناة ، وعدم التزام بحظر التجول او شروط الاستثناء منه. علماً ان الأيام الخمسة الأخيرة التي سبقت الاغلاق العام اسفرت عن تسطير قوى الأمن 661 محضرا ضمن نطاق مدينة صيدا ومنطقتها .

وفي سياق متصل تنفذ مديرية الجنوب ومكتب صيدا الاقليميان في أمن الدولة دوريات مشتركة مع شرطة بلدية صيدا للتحقق من الالتزام بمقررات الاغلاق وحظر التجول ، حيث تم في اليومين الأول والثاني( امس واليوم ) تسطير محاضر ضبط بحق اربعة مقاهي ومؤسسة لبيع المواد الغذائية مخالفين ضمن نطاق المدينة .