في صيدا والعباسية.. تسطير محاضر ضبط بحق مخالفين

سطر مفتشو مصلحة الاقتصاد في الجنوب خلال جولتهم في مناطق العباسية – قضاء صور – والغازية وصيدا، أربعة محاضر ضبط وحجز مواد منتهية الصلاحية، كما تم سحب ثلاث عينات.

وصنّفت المخالفات أولا: معمل للكاتو في صيدا لا يستوفي الشروط والقواعد العامة لسلامة الغذاء وضبط كمية من المواد الاولية المنتهية الصلاحية، اضافة إلى مستودع للمواد الغذائية والسكاكر في المدينة ضبط بداخله “شوالات “لوز وملح منتهية الصلاحية، وملحمتين في العباسية الاولى غير مستوفية لشروط النظافة، والثانية تبيع لحوما برازيلية مبردة على انها طازجة.