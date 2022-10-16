الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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في طرابلس.. حبات البرد تتسبب بأضرار مادية

منذ 3 دقائق
سقوط أمطار في طرابلس

سقوط أمطار في طرابلس

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تسبّبت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الشمال بعد ظهر اليوم في سقوط احدى الشرفات من احد المباني في بلدة دير عمار مما أدى إلى تضرر سيارة رباعية الدفع..

ولم يُسفر عن سقوط إصابات في الأرواح جراء ذلك و الأضرار اقتصرت على الماديات..

أما في طرابلس ادى تساقط الامطار المستمر الى تحول معظم طرقات الى مستنقعات واجتاحت المياه احياء وشوارع ، بعدما تحولت الى سيول جارفة وتسببت باضرار في الممتلكات الخاصة والعامة ،

وكما ذكر سابقاً فقد انقطع الإنترنت عن عدد من المنازل في منطقة أبي سمراء بعدما أصابت صاعقة محطة عائدة لإحدى المكاتب في المحلة .

وفي عكّار، تساقطت الأمطار بغزارة، ولكن لوقت قليل لم يتجاوز الـ15 دقيقة، مع زخات برَد، وفوجئ الأهالي بحجم حبات البرد الكبيرة المتساقطة، وترافق ذلك مع عواصف رعدية.

وأمل المزارعون ألا تُحدث زخّات البرد أضراراً بالمزروعات، لا سيما الزيتون.

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