في ظلّ الطقس العاصف والقصف على الجنوب.. هل يستعدّ لبنان للزلازل؟

أوضح الخبير الجيولوجي طوني نمر، أنّه يتلقّى “الكثير من الاتصالات والاستفسارات حول الوضع الزلزالي في منطقتنا بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص”.

2/5 الهزتان الأرضيتان في جنوب تركيا مساء أمس بقوة 5 و 4.4 درجات هما هزتان ارتداديتان على فالقي زلازل 6 شباط 2023. ليس من المستبعد استمرار حصول هذه الهزات لفترة طويلة تتخطّى الذكرى السنوية الأولى للزلزالين — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) January 26, 2024

وقدّم نمر عبر حسابه على منصة “إكس”، بعض الأجوبة، قائلًا: “الهزتان الأرضيتان في جنوب تركيا مساء أمس بقوة 5 و4.4 درجات هما هزتان ارتداديتان على فالقي زلازل 6 شباط 2023. ليس من المستبعد استمرار حصول هذه الهزات لفترة طويلة تتخطّى الذكرى السنوية الأولى للزلزالين”.

4/5 القصف في جنوب لبنان بوتيرته الحالية وتباعده بالزمان والمكان لا يؤثر على حصول الزلازل، وكذلك القصف البربري في غزة لا يؤثر على حركة فالق البحر الميت — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) January 26, 2024

وتابع: “الطقس العاصف والبرق والرعد والرياح القوية والأمطار الغزيرة ليس لها أية علاقة بحصول الزلازل على الإطلاق. والقصف في جنوب لبنان بوتيرته الحالية وتباعده بالزمان والمكان لا يؤثر على حصول الزلازل، وكذلك القصف البربري في غزة لا يؤثر على حركة فالق البحر الميت”.