الجمعة 14 رجب 1445 ﻫ - 26 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في ظلّ الطقس العاصف والقصف على الجنوب.. هل يستعدّ لبنان للزلازل؟

منذ 42 دقيقة
زلزال

مؤشر زلزال

A A A
طباعة المقال

أوضح الخبير الجيولوجي طوني نمر، أنّه يتلقّى “الكثير من الاتصالات والاستفسارات حول الوضع الزلزالي في منطقتنا بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص”.

وقدّم نمر عبر حسابه على منصة “إكس”، بعض الأجوبة، قائلًا: “الهزتان الأرضيتان في جنوب تركيا مساء أمس بقوة 5 و4.4 درجات هما هزتان ارتداديتان على فالقي زلازل 6 شباط 2023. ليس من المستبعد استمرار حصول هذه الهزات لفترة طويلة تتخطّى الذكرى السنوية الأولى للزلزالين”.

وتابع: “الطقس العاصف والبرق والرعد والرياح القوية والأمطار الغزيرة ليس لها أية علاقة بحصول الزلازل على الإطلاق. والقصف في جنوب لبنان بوتيرته الحالية وتباعده بالزمان والمكان لا يؤثر على حصول الزلازل، وكذلك القصف البربري في غزة لا يؤثر على حركة فالق البحر الميت”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية
    أميركا لإسرائيل: لإنهاء التوتر مع لبنان بالدبلوماسيّة.. وتجنّب التصعيد
    الثلوج في لبنان - أرشيفية
    "دانييلا" تُلبس لبنان ثوبه الأبيض.. وتحذير من الانزلاقات وسرعة الرياح!
    عناصر من قوى الأمن
    "عمليّة متزامنة".. توقيف شبكة تخزين وترويج مخدرات في الضاحية

    الأكثر قراءة

    أسرار الصحف المحلية
    ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
    النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي
    الصادق رداً على خليل: يا حج إذا انزعجت بهالسنتين بعدك ما شفت شي
    قوى الأمن الداخلي
    شكوى من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحق برنامج "مرحبا دولة"!