في ظلّ الظروف الدقيقة.. هل يحضر نواب الكتائب الجلسة التشريعية؟

أكّد النائب الياس حنكش حرص نواب حزب الكتائب على عدم حضور الجلسات التشريعية في ظلّ غياب رئيس الجمهورية.

وفي حديث عبر “الجديد”، اعتبر أن موضوع التمديد لقائد الجيش في ظل الظروف الحساسة التي نمرّ بها هو أمر مهم، ولكن قرار حضور نواب حزب الكتائب الجلسة التشريعية سيُناقش في اجتماع المكتب السياسي الكتائبي غدًا، وبناء عليه سيصدر القرار النهائي.

واعتبر حنكش أن لا مكان للاستغلالات السياسية في ظل الأوضاع الدقيقة التي نمر بها، وقال: “موقفنا المبدئي هو عدم حضور جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، ولكن إذا كان اكتمال النصاب مرتكزًا على مُشاركتنا في الجلسة، عندها سنناقش الموضوع لنؤكد حضورنا من عدمه”.