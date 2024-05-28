في ظل "أجواء صريحة وإيجابية".. فرنجية استقبل لودريان في بيروت

إستقبل رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عصر اليوم في منزل نجله النائب طوني فرنجيه في بيروت، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والوفد المرافق. كما حضر النائبان فريد هيكل الخازن وطوني فرنجيه.

وناقش الاجتماع الذي طغت عليه “أجواء صريحة وإيجابية، آخر المستجدات السياسية في المنطقة، بما فيها فلسطين ولبنان، كما تم التباحث في الجهود التي تبذلها فرنسا في ما يتعلق بالملف الرئاسي اللبناني”، بحسب بيان للمكتب الاعلامي ل”تيار المرده”.

فيما استقبل الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.

وخلال اللقاء، تم البحث في آخر المستجدات والمساعي الفرنسية على خط الملفات والأزمة اللبنانية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، في السرايا الحكومية، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والوفد المرافق.

كما حضر مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وخلال الاجتماع، تم البحث في المساعي التي تبذلها فرنسا لحل أزمة الرئاسة في لبنان والجهود التي تقوم بها “اللجنة الخماسية” في هذا الاطار

وكان قد وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الموفد الفرنسي الخاص السيد جان ايف لودريان على رأس وفد فرنسي في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانين .