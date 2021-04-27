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في ظل الأزمة الحكومية... دولار السوق السوداء إلى الارتفاع من جديد

27 - أبريل - 2021
الدولار

الدولار

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 12400 و12450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويقع القطاع المصرفي في قلب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان والتي تفجرت في أواخر عام 2019 حين جمدت البنوك إلى حد كبير ودائع العملاء بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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