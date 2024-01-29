الأثنين 17 رجب 1445 ﻫ - 29 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في ظل العاصفة.. كيف هي حال الطرقات الجبليّة اليوم؟

منذ ساعتين
الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

A A A
طباعة المقال

أفادت غرفة “التحكم المروري” صباح اليوم الاثنين، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس” بأن “طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج”.

وبعد مرور ساعات، أكّدت غرفة التحكم المروري أن “طريق ترشيش زحلة أصبحت سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو مجهزة بسلاسل معدنية”.

وأضافت، “طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او مجهزة بسلاسل معدنية”.

وأردفت، “احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 3 حوادث، قتيلان وجريحان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الثلوج في لبنان
    لبنان على موعد مع "منخفض جويّ" جديد.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
    قصف إسرائيلي على أراض في جنوب لبنان
    ليل حذر ومتوتر.. كيف يبدو المشهد جنوب لبنان؟
    "حزب الله"
    استهدافات وإصابات مباشرة.. حزب الله يُشعل الجبهة ليلاً

    الأكثر قراءة

    عناصر من حماس
    غزة تحت النار
    نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
    الثلوج في لبنان
    بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
    مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
    دولة عربية حذرت حزب الله.. تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني