في ظل العاصفة.. كيف هي حال الطرقات الجبليّة اليوم؟

أفادت غرفة “التحكم المروري” صباح اليوم الاثنين، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس” بأن “طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج”.

طريق #ترشيش_زحلة مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج — التحكم المروري (@tmclebanon) January 29, 2024

وبعد مرور ساعات، أكّدت غرفة التحكم المروري أن “طريق ترشيش زحلة أصبحت سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو مجهزة بسلاسل معدنية”.

وأضافت، “طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او مجهزة بسلاسل معدنية”.

وأردفت، “احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 3 حوادث، قتيلان وجريحان”.

#احصاءات_غرفة_التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 3 حوادث، قتيلان و جريحان — التحكم المروري (@tmclebanon) January 29, 2024