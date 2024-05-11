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في ظل تصاعد التوتر مع حزب الله.. سكان الشمال يتهمون حكومة الاحتلال بالتخلي عنهم

منذ 11 ثانية
مظاهرات في اسرائيل ضد حكومة نتنياهو- رويترز

مظاهرات في اسرائيل ضد حكومة نتنياهو- رويترز

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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ “المئات من سكان شمال إسرائيل يتظاهرون بالجليل، ويرفعون شعارات تتهم الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عنهم”، في وقت نزح فيه سكان الشمال من المستوطنات جرّاء عمليات “حزب الله” ضد المواقع الإسرائيلية، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة.

وأمس، ذكر ضباط إسرائيليون كبار لوسائل إعلام إسرائيلية، أن “ضربات حزب الله أدت لأضرار من شأنها أن تؤخر عودة الإسرائيليين إلى الشمال”.

وقال الضباط “لن يكون لسكان الشمال منازل يعودون إليها بسبب ازدياد ضربات حزب الله”، موضحين أن “حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي بقصف مباشر ويسبب أضرارا كبيرة”

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن “ضباطا اقترحوا مضاعفة التدمير في لبنان ردا على ضربات حزب الله التي تهدم منازل إسرائيليين”.

    المصدر :
  • وكالات

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