أخبار لبنان

في ظل تفشي كورونا.. هكذا بدا مطار رفيق الحريري الدولي

ألقى فيروس كورونا بثقله بشكل ملحوظ على حركة المواطنين تجنّباً للفيروس الذي يواصل انتشاره سريعاً في مختلف الدول، الأمر الذي الهلع في وقت لم يتوصل الأطباء حتى الآن من إيجاد لقاح له.

المزيد من الأخبار

الأردن: وقف السفر من و إلى لبنان

رابطة موظفي الإدارة العامة: وقف العمل حتى يوم الجمعة افساحا…

وحال اللبنانيين ليس أفضل من باقي الدول التي فرض بعضها حظراً كاملاً كما فعلت إيطاليا مثلاً التي تعد بؤرة أساسية لتفشي الفيروس.

كيفما تسير في الشوارع، يحدثك الجميع عن تراجع الحركة، وهذا ما يخبره سائقو التاكسي تحديداً، إذ أنّ اللبنانيين باتوا يتجنّبون الخروج إلّا للضرورة، فيما أعلنت مؤسسات عدّة الإقفال أو التوقف عن العمل لأيام ريثما يتم تعقيم المكاتب.

والصورة  هي من مطار رفيق الحريري الدولي الذي بدا غالياً من المسافرين، تجنّباً لفيروس لانتشار كورونا، خصوصاً في ظلّ تحذيرات من تجنّب السفر في هذه الفترة ما لم يكن الأمر ضرورياً.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

سبع نقاط هامة اتُفق عليها في اجتماع عويدات و المصارف.. ما هي؟

أخبار لبنان

بالصور: من 21 شباط وحتى 8 آذار.. كيف تتوزع الحالات المثبتة إصابتها بكورونا؟

أخبار لبنان

كورونا في لبنان.. تسجيل 11 إصابة جديدة ليصل العدد إلى 52 مصابا بالفيروس

أخبار لبنان

بالفيديو: اعتقال ابن أخ “أبو خشبة” بتهمة إطلاق النار على بيت الكتائب

أخبار لبنان

وزير الصحة يؤكد وفاة اول حالة بفيروس كورونا في لبنان قادمة من مصر.. وهذا ما قاله

أخبار لبنان

“منخفض التنّين” سيضرب لبنان وخبراء الأرصاد الجويّة يحذّرون