في “عزّ كانون”… طقس لبنان ربيعي!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى منتصف الأسبوع المقبل .

– المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا فغائم بسحب مرتفعة .

السبت: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة.

الأحد: قليل الغيوم بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة .

– الحرارة على الساحل من 11 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 7 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية -غربية الى شمالية – شرقية ، سرعتها بين 8و 25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 65% .

– حال البحر: منخفض الموج ،حرارة سطح الماء: 21 درجة .

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,43

– ساعة غروب الشمس: 16,46