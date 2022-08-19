في عكار.. ابن الـ 15 عامًا غادر منزل ذويه ولم يعد!

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة تعود الى قاصر مفقود يبلغ 15 عامًا. وقد غادر منزل ذويه في بلدة الكواشرة العكارية قبل ثلاثة أيام، ولم يعد حتى اللحظة.

وفي التفاصيل، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود “موسى محمد عيتاوي” (مواليد عام 2007، لبناني)، الذّي غادر منزل ذويه الكائن في بلدة الكواشرة-عكار، بتاريخ 16/8/2022 ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر القبيات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 350001-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.