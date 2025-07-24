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في عمليات لمخابرات الجيش... توقيف ثلاثة أشخاص على صلة بـ"داعش"

منذ 49 دقيقة
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تتحضّر لتنفيذ أعمال تستهدف الجيش اللبناني، بتوجيه مباشر من قياديين في التنظيم خارج البلاد. ويجري حالياً تعقّب باقي أفراد الشبكة لتوقيفهم.

وقد باشر القضاء المختص التحقيق مع الموقوفي

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