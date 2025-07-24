في عمليات لمخابرات الجيش... توقيف ثلاثة أشخاص على صلة بـ"داعش"

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

في إطار المتابعة الأمنية الحثيثة لمكافحة الجماعات المسلّحة، نفّذت مديرية المخابرات عمليات دهم متزامنة أسفرت عن توقيف المواطنين (ا.س.)، (و.س.) و(ب.ف.)، لتشكيلهم خلية موالية لتنظيم “داعش”.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تتحضّر لتنفيذ أعمال تستهدف الجيش اللبناني، بتوجيه مباشر من قياديين في التنظيم خارج البلاد. ويجري حالياً تعقّب باقي أفراد الشبكة لتوقيفهم.

وقد باشر القضاء المختص التحقيق مع الموقوفي