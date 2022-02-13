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في “عملية نوعية”.. عصابة سرق وسلب في قبضة الأمن في طرابلس

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2022 6:32 مساءً
توقيف

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نفذت دوريات تابعة لقوى الامن الداخلي كمينا محكما في محلة التل في طرابلس أسفر عن توقيف عناصر عصابة سرقة وسلب. وكانت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن قد توصلت الى تحديد هويات افراد العصابة نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة وهم: ع. ع. (مواليد عام 2002، سوري)، ن. م. (مواليد عام 1975، لبناني) وب. ب. (مواليد عام 2005، لبناني).

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة سرقة وسلب، وانهم نفذوا عدة عمليات سلب في طرابلس وضواحيها، بالإضافة الى سرقة دراجتين آليتين. كما أضافوا أن الهاتف الخليوي المسروق الذي ضبط بحوزتهم أقدموا على سرقته بتاريخ توقيفهم من محلة الضم والفرز. وقدأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

واعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن عن هذه “العملية النوعية” في بلاغ جاء فيه : “في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة جرائم السرقة والسلب في المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من رصد عصابة تنفذ عمليات سرقة وسلب في مناطق عدة من طرابلس.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت قطعات الشعبة الى تحديد هوية أفراد العصابة، وهم كل من: ع. ع. (مواليد عام 2002، سوري)، ن. م. (مواليد عام 1975، لبناني) وب. ب. (مواليد عام 2005، لبناني). أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

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