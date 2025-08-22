الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
في عملية نوعية في بعلبك.. الجيش يحرّر مخطوفًا ويقضي على رئيس عصابة خطف!

منذ ساعتين
الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية التي ضبطها الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان جاء فيه:

“بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات، دهمت المديرية تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة جرود نحلة – بعلبك منازل مطلوبين بجرم خطف السوري (م.ي.) بتاريخ 21 / 8 / 2025، وأوقفت عددًا منهم وتمكنت من تحرير المخطوف. خلال عملية الدهم، بادر المطلوبون إلى إطلاق النار على عناصر الجيش، فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتل رئيس العصابة المواطن (ح.ر.) وإصابة أحد أفرادها المواطن (ا.ر.). وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.”

وختم البيان ، “سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.”

