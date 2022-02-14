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في عيد الحب… هذا ما قاله وزير الثقافة

14 - فبراير - 2022
وزير الثقافة محمد المرتضى

وزير الثقافة محمد المرتضى

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صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان التالي:

“في اليوم الذي يسمونه عيد الحب: أحبب الآخر كأنه نفسك،الثقافة أنبذ التقوقع والإلغائية وكل سعي إلى الشرذمة والتقسيم، تمسك بالوحدة والتنوع في آن، إستلهم (أدناه) كلمات قلم الذهب مطران العرب، مسيحيين ومسلمين، وثبت في قلبك مثله حب فلسطين، عندئذ يكون للعيد معنى، وإلا فهو عبث ولغو وموت أوان.
من كلمات المطران جورج خضر: ليس من خطيئة إلا أن يعشق الانسان نفسه، أن ترى نفسك وحدها، هذا هو الموت، وجودك في الآخر، مع الآخر، أنت وحدك جهنم مع الآخرين فقط أنت كائن، في المحبة فقط أنت موجود”.

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