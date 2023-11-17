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في غياب الرئيس.. ماذا يجري في القصر الجمهوري؟

منذ 10 دقائق
قصر بعبدا

قصر بعبدا

"الدوليّة للمعلومات"
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ما من رئيسٍ يقيم في قصر بعبدا منذ عامٍ وأسبوعين، فماذا يجري في القصر في غياب الرئيس؟

على الرغم من الشغور الرئاسي، لا تزال دوائر القصر الجمهوري تمارس أعمالها باعتبارها إحدى دوائر الدّولة. فعلى سبيل المثال، صدر في العام 2023 عددٌ من المراسيم لنقل اعتمادات إلى موازنة “رئاسة الجمهوريّة” بقيمة إجماليّة بلغت 29.9 مليار ليرة لزوم صيانة تجهيزات المعلوماتيّة والمحروقات والصيانة ونفقات أخرى.

كما بلغت كلفة أشغال وصيانة الحدائق والأشجار في القصر الجمهوري لثلاثة أشهر من عام 2023، 1,633,365,000 ليرة.

وجاء في تقرير لـ”الدوليّة للمعلومات” أنّه جرى تنظيم مناقصة عمومية لتلزيم أشغال جلي وتنظيف وتلميع البلاط في القصر الجمهوري، إلا أنّها ألغيت فيما بعد.

أمّا على صعيد المركبات والآليات التابعة للقصر الجمهوري ولمديرياته ودوائره، فتبلغ حوالى 232 آلية لا تزال بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية، بينها:

185 مركبة سياحية ودفع رباعي
12 فان
1 بيك آب
9 باص
16 آلية لنقل البضائع
7 إسعاف
1 صهريج مياه
1 بوبكات.. الخ.

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