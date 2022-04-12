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في قبضة قوى الأمن.. أدار عمليات سرقة 15 سيارة وتهريبها إلى سوريا

12 - أبريل - 2022
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدخلي في بيان لها:

بنتيجة الجهود والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية للحدّ من الجرائم المنظّمة، ولاسيما سرقة السيارات، وملاحقة ورصد الفاعلين وتوقيفهم توصل عناصره خلال الأشهر المنصرمة إلى كشف هوية العصابات التي تنشط في مجال سرقة السيارات، وغرفة عمليات تُدير سرقات السيارات في بيروت والمتن، وتهريبها لاحقا إلى داخل الأراضي السورية، وهي تتخّذ من أحد فنادق ضواحي العاصمة مركزًا لإدارة العمليات وتسليم واستلام السيارات المسروقة. على أثر ذلك داهمت قوة الفندق وأوقفت م. ح. (مواليد عام ١٩٩٤، سوري الجنسية)

بتفتيش الغرفة، عثر على كمية من المخدرات من أنواع مختلفة، وأموال مزيّفة، ومسدس حربي عيار 9 ملم مع طلقات صالحة للاستعمال، وبندقية كلاشنكوف، وهواتف خلوية.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على إدارة عمليات سرقة 15 سيارة حديثة الصنع من نوعي “هيونداي” و”كيا” ضمن بيروت والمتن، وبإدارة عملية تهريبها إلى داخل الأراضي السورية، بالاشتراك مع آخرين، لقاء مبالغ مالية. كما جرى ضبط سيارتين مسروقتين، الأولى من محلّة برج حمود من نوع “كيا بيكانتو” والثانية من نوع “هیونداي توكسون” من محلّة رأس النبع كانتا في المكان المعتمد للتسليم.

تم تسليم السيارتين المسروقتين إلى مالكيهما، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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