في قصر بعبدا... إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء!

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل، 5 آب 2025، في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، لبحث مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعماله.

ويتصدر جدول الأعمال استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، إضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.

كما يتناول المجلس تعيينات إدارية، إلى جانب مشروع قانون معجّل لتعديل المادة الخامسة من القانون المعجّل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 المتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، ومشروع قانون آخر لتعديل القانون رقم 44 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الجماعات المسلحة.

وسيبحث الوزراء طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع مرسوم لإبرام النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، وطلب وزارة الثقافة الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الإسبانية مع تفويض الوزير التوقيع عليها.

كما يناقش المجلس طلب مجلس الخدمة المدنية الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، بهدف دعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم في اللغة الفرنسية عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة، مع تفويض رئيسة مجلس الخدمة المدنية توقيع الاتفاقية.